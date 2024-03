Amenazada por su expareja y al borde del desahucio por una deuda que no le pertenece: "Me envolvió en su mundo"

María pidió un crédito para comprarle un coche de alta gama a su pareja y ahora está a punto de ser desahuciada por un hombre que no solo la maltrató, sino que ahora mismo la sigue amenazando.

Su relación comenzó en 2003, y los dos primeros años fueron idílicos, tanto que decidieron casarse en el año 2009 bajo el régimen de separación de bienes.

Un año más tarde fue cuando María decidió hipotecar su casa para que su entonces marido pudiese comprarse un coche de alta gama valorado en 55.000 euros.

"Llega un momento en el que se ve coaccionada a hacerlo", ha dicho su abogado. Una vez consiguió el vehículo, su entonces pareja le pidió el divorcio y desapareció. Además, dejó de pagar las cuotas y, lejos de darle explicaciones, comenzó a amenazarla.

"Como vuelvas a ponerte en contacto con mi familia y con mi padre tiro a los tuyos por las escaleras y a ti te mato", es uno de los mensajes que recibe María, que no tiene recursos para afrontar la deuda y teme quedarse en la calle.

María debe al banco alrededor de 38.000 euros por un coche que le pidió porque, según él, no tenía contrato fijo. A ella no le parecía normal porque él tenía su trabajo y su dinero. "Me fue envolviendo en su mundo y al final cedí", ha dicho.

Cuando iban de camino a comprar el vehículo, ella le dijo que no quería firmar, a lo que él reaccionó de una manera muy violenta, por lo que firmó. Cuando salieron del banco, su expareja le dijo que le había mentido y que él era fijo en la empresa.