Se ha vuelto a retrasar

Ana Obregón bautiza a su nieta Ana Sandra este domingo en la iglesia que acogió el funeral de Aless Lequio

La actriz aseguró hace 16 días que no había fecha, pero hace once se filtró a la prensa la fecha del 15 de diciembre, día en el que finalmente no se ha llevado a cabo el bautismo de la pequeña. Finalmente será el domingo: la madrina será su sobrina Celia, pero el padrino ha cambiado.