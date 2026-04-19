Adrián Rodríguez, de salir del centro de desintoxicación a acabar condenado: ¿qué le ha pasado al actor de Física o Química?

Adrián Rodríguez alcanzó la fama a muy temprana edad, pero también se sumergió en el mundo de los excesos. El éxito de Física o Química o Los Serrano le llevaron a convertirse en un actor reputado siendo apenas un adolescente, pero pronto se sumió en el mundo de las drogas y las adicciones.

Hace unos meses, Adrián salía de un centro de desintoxicación voluntariamente, para continuar con la recuperación por su cuenta. Sin embargo, ayer era detenido por la policía en Málaga tras protagonizar un nuevo escándalo, que le llevó a ser condenado a seis meses por un delito de atentado contra la autoridad.

Su salida del centro, ¿demasiado pronto?

El actor, que llevaba años tratando de superar sus adicciones sin éxito, ingresó hace meses de nuevo en un centro. Su padre, Antonio, tenía la esperanza de que fuera la definitiva y tenía claro que, para ello, necesitaba estar allí al menos un año. Algo que no ocurrió.

Tras pasar unos meses en el centro, Adrián decidió darse el alta voluntaria, con el propósito de seguir su lucha contra las adicciones en casa. Una decisión que, según su padre, fue demasiado precipitada y que ahora resuena más que nunca.

El polémico reality y el altercado con su pareja

Al poco tiempo de salir, Adrián ingresó en un reality del que decidió marcharse. Según su entorno, aquello le despertaba una parte de sí mismo contra la que intentaba luchar y le hacía hacer frente a todas sus adicciones.

Pese a todo, según nos contó su novia Nayara, Adrián se mantuvo fuerte y no llegó a consumir, aunque sí que volvió muy alterado y mentalmente agotado. "Salió bastante tocado", señaló Nayara.

El escándalo con su pareja

A la salida del reality, Adrián preocupó a sus seguidores con unos mensajes publicados en sus redes. El actor pedía ayuda después de que, según él, "su expareja le dejara en la calle", pero a los pocos minutos lo borraba.

Según su novia, fue él quien decidió marcharse y, nervioso y entre gritos, provocó que tuviera que intervenir la policía por el escándalo. Una discusión tras la que decidió marcharse sin dar señales de vida.

48 horas desaparecido, una detención y una condena.

Adrián pasó dos días desaparecido, sin siquiera avisar a su padre de dónde estaba o cuáles eran sus planes. Sin embargo, tras 48 horas de incertidumbre, este programa le localiza en la estación de trenes María Zambrano de Málaga.

Visiblemente nervioso y alterado, Adrián comenzó a golpear nuestra cámara y a insultar, llegando a encararse a la policía. Un enfrentamiento que terminó con la detención del actor y su posterior condena a seis meses por atentado contra la autoridad.

Tras un juicio rápido, el actor decidió asumir los hechos para evitar ir a prisión. Por eso, finalmente deberá pagar dos multas por lesiones a los agentes.

La preocupación por Adrián Rodríguez va en aumento, mientras su entorno se pregunta si volverá pronto al centro de desintoxicación. "Necesito volver a mi tratamiento", sostiene el actor, tras su recaída.