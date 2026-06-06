¡María Parrado vuelve a la cabeza! Así está la clasificación de Tu cara me suena 13

Tras la victoria de Paula Koops en la octava gala de Tu cara me suena, la clasificación general ha vuelto a apretarse. María Parrado ha recuperado el liderazgo y se sitúa a tan solo un punto de diferencia de J Kbello con 162.

Cristina Castaño se mantiene al acecho en la tercera posición con 155 puntos y la siguen Martín Savi con 140 y Paula Koops con 134, tras recortar distancia con el argentino en esta noche mágica.

Sole Giménez con 123, Aníbal Gómez con 99, Jesulín de Ubrique con 97 y Leonor Lavado con 81 son los que cierran la clasificación en este momento. ¿Cambiarán las cosas la próxima semana?

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