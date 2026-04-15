Pilar Vidal, tras los preocupantes mensajes de Adrián Rodríguez: "Quizás no estaba preparado para salir del centro de desintoxicación"

Adrián Rodríguez, el actor que saltó a la fama con series como Física o Química o Los Serranos, continúa preocupando a su entorno. Tras pasar meses en una clínica de desintoxicación tras años marcados por las adicciones, unos mensajes en sus redes hacen saltar las alarmas.

El actor publicaba ayer en sus redes sociales un mensaje en el que pedía ayuda. "Mi expareja me ha dejado en la calle", advertía. Pese a que lo borraba a los pocos minutos, no pudo evitar que sus seguidores lo vieran e hicieran captura.

La respuesta de Nayara, su expareja, no ha tardado en llegar. "Yo no he echado a nadie, se ha ido por su propio pie", afirma en redes sociales, "ahora que no pida ayuda a quien le dio la mano ni le de la vuelta a la versión".

Hace apenas unos meses, Adrián salía del centro de desintoxicación voluntariamente, con la intención de seguir recuperándose solo. Una decisión que, después de los hechos que relata Nayara, resuena más que nunca.

"Me da mucha pena, pero quizás no estaba preparado", afirma Pilar Vidal. Algo que concuerda con la opinión de Antonio, el padre de Adrián Rodríguez, que desde el primer momento pensó que era demasiado pronto para que su hijo saliera del centro.