Habla la novia de Adrián Rodríguez, tras su detención: "Quiero lo mejor para él, pero no puedo volver a acogerle en mi casa"

Adrián Rodríguez ha sido detenido en la estación de trenes María Zambrano de Málaga. Un incidente que llega tras 48 horas desaparecido y en el que se ha mostrado muy nervioso y en actitud violenta.

El actor llevaba dos días desaparecido después de publicar unos preocupantes mensajes en redes. En ellos, pedía ayuda a sus seguidores después de que, según él, su novia "le dejara en la calle".

Nayara, su novia, niega su versión. Según ella, fue el propio Adrián quien eligió marcharse y quien, entre gritos e improperios, provocó que llegase la policía. "Yo no le eché de casa, se puso nervioso, que quería salir y se fue", nos cuenta.

Según Nayara, todo ocurre a raíz de la salida de Adrián de un relaity. "Salió bastante tocado del reality, no debería haber estado ahí", afirma Nayara.

Tras aquella discusión, Adrián le pidió volver a casa, pero Nayara se negó. "Yo quiero lo mejor para él, pero no puedo perder mi casa", señala, "necesita ayuda".