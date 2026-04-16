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Habla la novia de Adrián Rodríguez, tras su detención: "Quiero lo mejor para él, pero no puedo volver a acogerle en mi casa"

El actor Adrián Rodríguez ha sido detenido en Málaga tras protagonizar un altercado con la policía. Un incidente que llega después de que, según él, su novia Nayara "le dejara en la calle".

Nayara

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Adrián Rodríguez ha sido detenido en la estación de trenes María Zambrano de Málaga. Un incidente que llega tras 48 horas desaparecido y en el que se ha mostrado muy nervioso y en actitud violenta.

Adrián Rodríguez

El actor llevaba dos días desaparecido después de publicar unos preocupantes mensajes en redes. En ellos, pedía ayuda a sus seguidores después de que, según él, su novia "le dejara en la calle".

Nayara, su novia, niega su versión. Según ella, fue el propio Adrián quien eligió marcharse y quien, entre gritos e improperios, provocó que llegase la policía. "Yo no le eché de casa, se puso nervioso, que quería salir y se fue", nos cuenta.

Según Nayara, todo ocurre a raíz de la salida de Adrián de un relaity. "Salió bastante tocado del reality, no debería haber estado ahí", afirma Nayara.

Tras aquella discusión, Adrián le pidió volver a casa, pero Nayara se negó. "Yo quiero lo mejor para él, pero no puedo perder mi casa", señala, "necesita ayuda".

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