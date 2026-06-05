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Susana Uribarri desvela cómo ha encontrado a Raphael tras superar su enfermedad: "No noté la diferencia"

Raphael retoma su gira tras recuperarse del linfoma que hacía saltar todas las alarmas en diciembre. Una enfermedad que confiesa que le hizo pasar mucho miedo, pero que le ha dado más ganas de subirse al escenario.

Uribarri

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Raphael reaparecía tras su crisis de salud ayer en El Hormiguero. Una entrevista en la que recordaba el linfoma cerebral que le obligaba a paralizar su carrera y prácticamente su vida el pasado diciembre.

Raphael cuenta cómo sufrió el ictus: "Yo diría terror"

El artista confesaba que llegó a sentir terror cuando vio que no le salían las palabras. Una enfermedad que le hizo plantearse una retirada definitiva, pero ante la que hoy ha podido sobreponerse.

Susana Uribarri pudo ver ayer a Raphael y asegura que le encontró en perfecto estado. "No noté la diferencia de antes y después del ictus", afirma, "iba caminando solo, quizás hablaba un poco más lento, pero con la misma energía". ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!

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