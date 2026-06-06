Jesulín y Paula Koops… ¡imitados por sus compañeros! Los retos de la novena gala de Tu cara me suena

¡La semana que viene van a pasar muchas cosas en Tu cara me suena! El pulsador ha estado juguetón al final de la octava gala y ha querido que Aníbal Gómez imite a Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado a Paula Koops. ¡Los dos cómicos recibirán el Training VIP de sus compañeros!

Además de dar clases, Paula se preparará su imitación de Olivia Rodrigo y Jesulín la suya de M- Clan, mientras que Cristina Castaño deberá traer a un amigo para recrear el dueto de Luciano Pavarotti con Eurythmics.

Por si esto fuera poco, Sole Giménez se meterá en la piel de Gloria Estefan, Martín Savi recreará a Queen, J Kbello revivirá a Elvis Presley y María Parrado protagonizará una superbowl de Merche. ¡Menuda novena gala nos espera!

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