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Gala 8 | Pulsador

Jesulín y Paula Koops… ¡imitados por sus compañeros! Los retos de la novena gala de Tu cara me suena

Aníbal Gómez podrá recibir el ‘Training VIP’ de su compañero Jesulín, al igual que Leonor Lavado de Paula Koops.

Jesulín y Paula Koops… ¡imitados por sus compañeros! Los retos de la novena gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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¡La semana que viene van a pasar muchas cosas en Tu cara me suena! El pulsador ha estado juguetón al final de la octava gala y ha querido que Aníbal Gómez imite a Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado a Paula Koops. ¡Los dos cómicos recibirán el Training VIP de sus compañeros!

Además de dar clases, Paula se preparará su imitación de Olivia Rodrigo y Jesulín la suya de M- Clan, mientras que Cristina Castaño deberá traer a un amigo para recrear el dueto de Luciano Pavarotti con Eurythmics.

Por si esto fuera poco, Sole Giménez se meterá en la piel de Gloria Estefan, Martín Savi recreará a Queen, J Kbello revivirá a Elvis Presley y María Parrado protagonizará una superbowl de Merche. ¡Menuda novena gala nos espera!

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