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A las 23:00 horas

El puente más complejo, emocionante y brillante: el próximo miércoles, nuevo programa de ¡Salta!

El programa regresa el próximo miércoles con una noche más apasionante, tensa y divertida.

El puente más complejo, emocionante y brillante: el próximo miércoles, nuevo programa de ¡Salta!

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¡Salta! ha regresado por todo lo alto. Con Manel Fuentes como maestro de ceremonias y nuevos concursantes cada noche hacen de este formato uno de los más trepidantes de la televisión.

El próximo miércoles, el programa regresa con "el puente más complejo, el más emocionante y el más brillante", tal y como ha dicho el propio presentador. ¡Te esperamos a las 23:00 horas en Antena 3!

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