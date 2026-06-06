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Gala 8 | Actuación

¡Hipnótica! Paula Koops revoluciona el plató de Tu cara me suena como Raye con ‘Where is my husband!’

La cantante ha superado con nota uno de los mayores retos a nivel vocal que el pulsador le ha dado en esta decimotercera edición de Tu cara me suena.

¡Hipnótica! Paula Koops revoluciona el plató de Tu cara me suena como Raye con ‘Where is my husband!’

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Patri Bea
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Si algo ha demostrado Paula Koops en su participación en Tu cara me suena es su versatilidad. Lo mismo te enternece cantando una canción de Jeannette, que saca su lado más salvaje como Nathy Peluso, que homenajea a Carmen Sevilla.

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Para esta octava gala, el pulsador ha querido que Paula Koops vuelva a cambiar completamente de estilo enfrentándose a uno de los retos vocales más complicados hasta la fecha: imitar a Raye.

Con la canción ‘Where is my husband!’, Paula Koops ha demostrado que no hay reto que se le resista y ha hecho incluso fácil un trabalenguas que cualquier otra persona no sería capaz de recitar.

El jurado no ha dejado de observarla con una sonrisa desde la mesa del jurado y ha alabado el trabajo tan duro y disciplinado que ha hecho esta semana. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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