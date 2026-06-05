Esther y José Luis, orgullosos de casarse en separación de bienes: "Lo suyo es suyo y lo mío es mío"

Casarse en separación de bienes está de moda. Así lo avalan las cifras, que dicen que el 90% de españoles optan por ello. Uno de los matrimonios que lo hacen son Esther y José Luis.

Desde el primer momento quisieron dejar claro que, pese a casarse, seguían siendo personas libres e independientes con sus propias ganancias y pertenencias. Una decisión que también vino motivada por la diferencia de edad entre ambos, ya que Esther, al ser más joven que José Luis, fue acusada de querer casarse con él por interés.

"Para nosotros no es desconfianza, venimos de segundas nupcias y sabemos que lo suyo es suyo y lo mío es mío", afirma Esther, "a mí nadie me ha mantenido nunca".

Más de una década de matrimonio después, siguen defendiendo que la separación de bienes ha sido una de las mejores decisiones que han tomado nunca. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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