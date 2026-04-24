Dos en uno: Cristina Castaño hace justicia a 'La puerta de Alcalá' imitando a Víctor Manuel y a Ana Belén

Cristina Castaño lo dio todo la semana pasada subida a un poni rosa para imitar a Chappell Roan. La actriz dejó claro que viene a Tu cara me suena dispuesta a enfrentarse a cualquier reto.

El pulsador ha querido ponerle a Cristina uno de los mayores retos que puede haber en el programa para esta tercera gala: imitar a dos artistas diferentes en una misma actuación. Por ello, la gallega ha tenido que meterse en la piel de Víctor Manuel y Ana Belén.

Hace varios años, Los Chunguitos versionaron a su manera ‘La puerta de Alcalá’ sobre este escenario, pero, en esta tercera edición, Cristina Castaño ha tratado de ser fiel a la imitación de la pareja.

Cristina ha conseguido transmitir a templanza de Ana Belén después de recrear los característicos movimientos y giros de Víctor Manuel. ¡Revive su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!