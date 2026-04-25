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Gala 3 | Actuación

Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

La ganadora de la primera gala ha actuado acompañada de una exconcursante muy querida del programa. ¡Menudo show han montado juntas!

Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

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Patri Bea
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María Parrado volvió a comerse el escenario de Tu cara me suena la semana pasada con su imitación de Thalía. La gaditana bailó, interpretó, disfrutó y hasta integró al jurado en su actuación.

María Parrado se luce como Thalía con ‘Por amor’… ¡y protagoniza un momentazo con Àngel Llàcer!

El pulsador ha querido que María traiga a una amiga en esta tercera gala para imitar a J. Balvin y María Becerra. La gaditana ha querido asumir el reto de meterse en la piel de un hombre y ha llamado a una exconcursante muy querida del programa que ya imitó en su día a la cantante argentina.

María Becerra y Conchita han pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena y han animado a todo el público a bailar y ‘perrear’ al ritmo de ‘Qué más pues?’ ¡Menudo show se han marcado!

Las dos cantantes se han coordinado a la perfección y han captura la esencia de los dos artistas que han imitado. ¡Revive su enérgico número al completo dándole al play al vídeo de arriba!

La inusual petición de María Parrado al jurado para beneficiar a Aníbal Gómez

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