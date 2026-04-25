Dueto explosivo: María Parrado y Conchita llenan el plató de ritmo como J. Balvin y María Becerra

María Parrado volvió a comerse el escenario de Tu cara me suena la semana pasada con su imitación de Thalía. La gaditana bailó, interpretó, disfrutó y hasta integró al jurado en su actuación.

El pulsador ha querido que María traiga a una amiga en esta tercera gala para imitar a J. Balvin y María Becerra. La gaditana ha querido asumir el reto de meterse en la piel de un hombre y ha llamado a una exconcursante muy querida del programa que ya imitó en su día a la cantante argentina.

María Becerra y Conchita han pisado con fuerza el escenario de Tu cara me suena y han animado a todo el público a bailar y ‘perrear’ al ritmo de ‘Qué más pues?’ ¡Menudo show se han marcado!

Las dos cantantes se han coordinado a la perfección y han captura la esencia de los dos artistas que han imitado. ¡Revive su enérgico número al completo dándole al play al vídeo de arriba!