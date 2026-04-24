Paula Koops aporta frescura en Tu cara me suena como The Cranberries con 'Just My Imagination'

Paula Koops nos regaló un momento único con Jeanette la semana pasada al cantar junto a ella después de imitarla. La cantante emocionó con ‘El muchacho de los ojos tristes’ después de recibir el ‘Training VIP’ de la imitada.

Para su tercer reto como concursante, el pulsador ha querido que Paula Koops imite a una de las voces más reconocidas del rock alternativo, Dolores O’Riordan, la vocalista del grupo The Cranberries.

Paula ha entrado a plató con una actitud tranquila y soñadora, interpretando el tema ‘Just my imagination’ con unos cascos puestos y con una energía positiva que ha contagiado rápidamente en plató.

Paula Koops ha conseguido trasladarnos a un lugar de ensueño calcando esa voz tan característica que tenía Dolores O’Riordan. ¡Revive su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!