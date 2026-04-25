Jesulín de Ubrique saca su lado más emotivo como José Luis Perales con 'Un velero llamado libertad'

Jesulín de Ubrique se lo está pasando en grande en Tu cara me suena. Después de debutar con un enérgico Melendi, el gaditano nos sorprendió la semana pasada interpretando ‘Devuélveme a mi chica’ de Hombres G.

El pulsador no ha querido que Jesulín se aleje demasiado de la época a la que viajó la semana pasada y, en esta ocasión, se ha metido en la piel de uno de los cantautores más reconocidos de nuestro país: José Luis Perales.

Jesulín de Ubrique ha interpretado el clásico ‘Un velero llamado libertad’ y ha conseguido que todo el público tararee y baile este tema que nos traslada a un monto nostálgico y feliz a partes iguales.

El jurado no ha podido dejar de mirarlo con una sonrisa durante toda su actuación y Jesulín ha demostrado, una vez más, que ha venido con la actitud más positiva posible a este programa. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!