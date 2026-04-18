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El toque de atención de Àngel Llàcer a Martín Savi: "Creo que quieres recoger antes de sembrar"

Después de que el argentino imitase a Tom Jones, el jurado ha querido aconsejarlo de cara a futuras galas.

El toque de atención de Àngel Llàcer a Martín Savi: "Creo que quieres recoger antes de sembrar"

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Patri Bea
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Martín Savi ha sido el encargado de abrir la segunda gala de Tu cara me suena 13 y lo ha hecho al ritmo de Tom Jones. Con el tema 'She's a lady' a conseguido poner al público en pie, pero parece que eso no ha sido suficiente para que el jurado terminase de ver al artista imitado.

"Yo creo que tú quieres recoger antes de sembrar. Tú quieres ir más deprisa", ha analizado Àngel Llàcer después de que el argentino actuase. El presidente ha querido aconsejarle para que se tome su tiempo para trabajar cada imitación y para disfrutar de una experiencia que promete darle mucho.

"Este programa es muy agradecido. Si tú le das, este programa te dará a ti. Pero no le engañes. Tú da el máximo de ti", ha continuado explicando Llàcer. ¡Escucha todo lo qe le ha dicho el presidente del jurado a Martín en el vídeo de arriba!

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