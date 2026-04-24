Martín Savi brilla interpretando en directo ‘Si no estás’ de Íñigo Quintero

Àngel Llàcer dio un pequeño toque de atención a Martín Savi en la pasada gala de Tu cara me suena después de su imitación de Tom Jones. El presidente del jurado pensaba que el joven quería “recoger antes de sembrar”, pero el argentino aseguró que se sentía muy afortunado de estar en este programa y prometió seguir esforzándose para sorprendernos.

Para su tercer reto en el programa, el pulsador le ha dado a Martín un ‘Training VIP’, por lo que ha podido estar trabajando durante la semana la imitación con Ínigo Quintero, un artista que logró convertirse en el primer solista español en alcanzar el número uno mundial en Spotify con su tema ‘Si no estás’.

Martín Savi ha querido realizar la imitación al completo y no solo ha tratado de calcar la voz y los gestos del gallego, si no que ha tocado el piano en directo con la misma delicadeza que Ínigo Quintero.

El jurado no ha podido evitar observarlo con una sonrisa desde sus asientos. Sin duda, esta semana, el argentino se ha superado. ¡Revive su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!