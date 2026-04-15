Las expectativas del jurado de Tu cara me suena para esta edición: "El factor sorpresa no hay que perderlo nunca"

El jurado de Tu cara me suena se lo pasó en grande la primera gala de esta decimotercera edición. De hecho, Lolita se inventó un nuevo refrán que parece haberse convertido en el lema de la temporada: "El que da lo que tiene... ¡que no se queje!".

"En esta nueva edición van a ocurrir cosas tan alucinantes que creo que me van a dejar con la boca abierta", nos ha confesado Flo, muy ilusionado con repetir como jurado en el programa. ¡Además este año deja de ser 'el novato'!

Lolita está a la espera de ver qué concursante le sorprende más con el paso de las galas y Chenoa está convencida de que el 13 es un número mágico que les dará mucha suerte.

"Cada vez que vuelve Tu cara me suena, flipo", ha recalcado Àngel Llàcer asegurando que está edición hay mucho talento. ¡Escucha todo lo que nos ha contado el jurado dándole al play al vídeo de arriba!