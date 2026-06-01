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Equipo de realización

Luces, cámaras... ¡y coordinación! Así se realiza una gala de Tu cara me suena

Durante la grabación de la séptima gala de Tu cara me suena 13, el equipo de realización nos ha abierto sus puertas para contarnos cómo trabajan.

Luces, cámaras... ¡y coordinación! Así se realiza una gala de Tu cara me suena

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El éxito de Tu cara me suena se basa en la suma de todos los equipos que consiguen el resultado que nosotros vemos en nuestras casas y uno de ellos es el de realización, que normalmente no vemos en pantalla.

Rut Boixader, encargada del equipo de realización nos ha enseñado cómo es su mesa de control y nos ha explicado cómo trabajan desde esa sala para que todo salga según lo previsto.

"Pactamos movimientos con los cantantes y hacemos una media de cuatro ensayos por cada actuación", nos ha recalcado Rut. ¡Escucha todo lo que nos ha contado sobre su función en el programa dándole al play al vídeo de arriba!

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