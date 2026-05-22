Paula Koops, Mar Lucas y Nerea Rodríguez suben la temperatura como Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera

Paula Koops salió de su zona de confort la semana pasada para interpretar ‘Erótika’ de Nathy Peluso y consiguió que el jurado se pusiese en pie para alabar su trabajo y el cambio a mejor que había pegado en las últimas galas.

Al final de la pasada gala, A Paula Koops le salió en el pulsador la casilla ‘Trae a dos amigas’. No para imitar a un conocido grupo, si no para recrear una mítica actuación de tres divas del pop: Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera

Paula Koops ha sido la encargada de arrancar el espectacular medley de ‘Like a Virgin’ y ‘Hollywood’ vestida de novia y poco después, ha entrado en el escenario Nerea Rodríguez con el mismo vestuario.

Mar Lucas ha entrado en mitad de la actuación para revolucionarlo todo y para protagonizar un beso de película con sus dos compañeras. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!