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Gala 6 | Actuación

Paula Koops, Mar Lucas y Nerea Rodríguez suben la temperatura como Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera

Las tres cantantes han recreado un numerazo que las tres divas protagonizaron hace ya 23 años y con el que dieron mucho que hablar. Ahora ellas lo han vuelto a hacer sobre el plató de Tu cara me suena.

Paula Koops, Mar Lucas y Nerea Rodríguez suben la temperatura como Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera

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Patri Bea
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Paula Koops salió de su zona de confort la semana pasada para interpretar ‘Erótika’ de Nathy Peluso y consiguió que el jurado se pusiese en pie para alabar su trabajo y el cambio a mejor que había pegado en las últimas galas.

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Al final de la pasada gala, A Paula Koops le salió en el pulsador la casilla ‘Trae a dos amigas’. No para imitar a un conocido grupo, si no para recrear una mítica actuación de tres divas del pop: Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera

Paula Koops ha sido la encargada de arrancar el espectacular medley de ‘Like a Virgin’ y ‘Hollywood’ vestida de novia y poco después, ha entrado en el escenario Nerea Rodríguez con el mismo vestuario.

Mar Lucas ha entrado en mitad de la actuación para revolucionarlo todo y para protagonizar un beso de película con sus dos compañeras. ¡Revive su actuación completa en el vídeo de arriba!

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Gala 6 | Actuación

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