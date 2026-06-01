El silencio como aliado: David prefiere asegurar tras la arriesgada apuesta de Javier en El Rosco

El silencio es una estrategia tan arriesgada como, en ocasiones, efectiva en El Rosco. Ya lo comprobó David en el pasado programa cuando, precisamente por prudente, perdió. En esta ocasión, con un planteamiento diferente, esa callada por respuesta le ha ayudado a ganar en su nuevo duelo contra Javier, igualado pero marcado por el fallo que el madrileño había cometido en la primera vuelta. De esta forma, David recupera el color naranja como broche a una tarde en la que… ¿ha bailado? Natalia ha logrado un amago de ese imposible.

El tropiezo de Javier ha sido precisamente lo más destacado entre las primeras jugadas de este duelo. Por un fallo de concentración, en la M, ha respondido una palabra que estaba precisamente en la definición. No obstante, ha sabido maquillar el error completando la primera vuelta con 20 aciertos y recuperando una letra más. Después, sin opciones seguras y pese a que su rival se iba acercando en el marcador, ha preferido plantarse.

David, con 19 letras en ese momento, ha ido a por las respuestas que veía más claras. Ha empatado a 21 y, pese a estar tentado con una palabra más, ha preferido amarrar la victoria. “Menos mal”, ha reconocido después, porque la que tenía en su mente era fallo. ¡Revive este emocionante Rosco en el vídeo!

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