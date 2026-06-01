Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 1 de junio

El silencio como aliado: David prefiere asegurar tras la arriesgada apuesta de Javier en El Rosco

El concursante barcelonés ha dado bueno el empate a 21 aciertos teniendo en cuenta que su rival se había plantado con un fallo.

El silencio como aliado: David prefiere asegurar tras la arriesgada apuesta de Javier en El Rosco

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El silencio es una estrategia tan arriesgada como, en ocasiones, efectiva en El Rosco. Ya lo comprobó David en el pasado programa cuando, precisamente por prudente, perdió. En esta ocasión, con un planteamiento diferente, esa callada por respuesta le ha ayudado a ganar en su nuevo duelo contra Javier, igualado pero marcado por el fallo que el madrileño había cometido en la primera vuelta. De esta forma, David recupera el color naranja como broche a una tarde en la que… ¿ha bailado? Natalia ha logrado un amago de ese imposible.

¿David baila por primera vez en Pasapalabra? Natalia Rodríguez le saca a La Pista al ritmo de Ricky Martin

El tropiezo de Javier ha sido precisamente lo más destacado entre las primeras jugadas de este duelo. Por un fallo de concentración, en la M, ha respondido una palabra que estaba precisamente en la definición. No obstante, ha sabido maquillar el error completando la primera vuelta con 20 aciertos y recuperando una letra más. Después, sin opciones seguras y pese a que su rival se iba acercando en el marcador, ha preferido plantarse.

David, con 19 letras en ese momento, ha ido a por las respuestas que veía más claras. Ha empatado a 21 y, pese a estar tentado con una palabra más, ha preferido amarrar la victoria. “Menos mal”, ha reconocido después, porque la que tenía en su mente era fallo. ¡Revive este emocionante Rosco en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

El silencio como aliado: David prefiere asegurar tras la arriesgada apuesta de Javier en El Rosco

El silencio como aliado: David prefiere asegurar tras la arriesgada apuesta de Javier en El Rosco

¿David baila por primera vez en Pasapalabra? Natalia Rodríguez le saca a La Pista al ritmo de Ricky Martin

¿David baila por primera vez en Pasapalabra? Natalia Rodríguez le saca a La Pista al ritmo de Ricky Martin

El grito de Angy Fernández que asusta en Pasapalabra antes de conquistar La Pista con Guns N’ Roses

El grito de Angy Fernández que asusta en Pasapalabra antes de conquistar La Pista con Guns N’ Roses

El método de estudio de Javier sorprende en Pasapalabra: “La carrera me la saqué en la cama”
Mejores momentos | 1 de junio

El método de estudio de Javier sorprende en Pasapalabra: “La carrera me la saqué en la cama”

Silvia Salas
POLÉMICA

Silvia Salas estalla contra Bárbara Rey por su actitud ante la muerte de Frank Francés: "Le hizo cosas muy feas"

Susanna Griso sorprendida por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante
Agresión

La indignación de Susanna Griso por la "brutal agresión" de un policía a una manifestante: "Espero que sea expedientado"

Un agente de la Policía propició un empujón a una mujer que participaba en la manifestación de la enseñanza pública valenciana. Los colaboradores de Más Espejo, sorprendidos con las imágenes, han condenado los actos.

Silvia Salas
Hablamos con ella

Silvia Salas rompe a llorar tras la muerte de Frank Francés: "Sufro por mi hijo y porque se ha ido una persona buena"

Frank Francés ha fallecido tras una larga enfermedad. Hoy, hablamos con Silvia Salas, la mujer que sustituyó a Bárbara Rey en el corazón del jugador de pádel y con la que mantuvo una guerra mediática tras su relación.

Joan y Juana

El marido de Juana se quedó mudo de un día para otro: "Es muy traumático entrar hablando a un quirófano y salir sin voz"

La Reina Letizia y su comunicado contra el tabaco.

Las reacciones a las palabras de la Reina Letizia contra los 'vapeadores': "Me parecen campañas hipócritas"

Orquesta

La justicia avala que una orquesta no cobre tras una mala actuación: "Nos prometieron una cosa y nos llegó otra"

Publicidad