Mejores momentos | 1 de junio
¿David baila por primera vez en Pasapalabra? Natalia Rodríguez le saca a La Pista al ritmo de Ricky Martin
La cantante ha intentado un imposible con el concursante para no quedarse sola bailando ‘Livin’ la vida loca’.
Hay un temor que parece común entre todos los concursantes de Pasapalabra: bailar en La Pista. La prueba se les puede dar mejor o peor, tener más o menos oído y memoria musical, pero lo de moverse es algo bien distinto y todos han sido siempre muy reticentes. Sin embargo, ¿cómo resistirse cuando te anima uno de los invitados? David ha pasado por este momento con Natalia Rodríguez, que se ha llevado un alegrón tras dos programas en los que parecía que sólo Roberto Leal parecía saberse las canciones.
Ya advertía el presentador de que la canción iba a invitar a bailar. Natalia y Francisco Cacho han viajado al año 1999 y han reconocido a la primera ‘Livin’ la vida loca’, de Ricky Martin. El regalo ha sido para el más rápido con el pulsador y la cantante ha demostrado mejores reflejos para llevarse este pleno.
Roberto ha invitado a todos a bailar y Natalia se lo ha tomado al pie de la letra. Tras empezar ella sola, ha intentado un imposible: sacar a David a la pista. Con mucha insistencia, lo ha conseguido y, aunque de forma fugaz, se le ha visto dar un par de vueltas y unos mínimos movimientos. Menos mal que Gabino Diego le ha cogido el relevo al concursante. “Ha sido increíble”, ha resumido Roberto. ¡No te pierdas en el vídeo este momentazo!
