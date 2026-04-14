"Ojalá pase esto": los concursantes reaccionan al pronóstico de ChatGPT sobre su futuro en Tu cara me suena

Los nueve concursantes de esta edición, Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado, han comenzados muy ilusionados la edición y vienes dispuestos a dejarse la piel en cada imitación.

Aprovechando los preparativos de las primeras galas, hemos querido proponerles un juego a todos ellos: que leyesen lo que la Inteligencia Artificial pronosticaba de su paso por el programa para que nos dijesen si están de acuerdo o no.

La mayoría se han sorprendido muy para bien con lo que ChatGPT ha dicho de ellos y Paula Koops ha confesado: "Ojalá pase esto". ¡Descubre todas las reacciones a los pronósticos de la IA dándole al play al vídeo de arriba