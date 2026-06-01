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Mejores momentos | 1 de junio

El grito de Angy Fernández que asusta en Pasapalabra antes de conquistar La Pista con Guns N’ Roses

La actriz ha sufrido una especie de “calambrazo” al reconocer la canción ‘Sweet Child O’ Mine’ y ha dejado a todos impresionados con su espectacular torrente de voz.

El grito de Angy Fernández que asusta en Pasapalabra antes de conquistar La Pista con Guns N’ Roses

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Alberto Mendo
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Sólo faltaba un detalle para poner el broche a esta visita de Angy Fernández a Pasapalabra: que le tocara una canción en La Pista con la que pudiera demostrar la impresionante voz que tiene. Ese momento ha llegado en su tercer y último duelo contra Gabino Diego y gracias a Guns N’Roses. Poco ha podido hacer el actor estas tardes ante una rival tan buena en esta prueba, aunque en el pasado programa dejó el momentazo de verle rapear. ¡Y con qué flow!

El insólito momento de Gabino Diego rapeando en Pasapalabra: ¡menudo flow!

Angy y Gabino se han trasladado al año 1988. Justo después, la actriz ha dado un espectacular grito con el que ha asustado a todo el plató. ¿Un “calambrazo”, como ha bromeado Roberto Leal? Lo que ha sufrido la invitada es un subidón de alegría al reconocer ‘Sweet Child O’ Mine’ en cuanto han sonado los acordes del primer fragmento. ¡Hasta le ha dado después un breve ataque de risa!

Por supuesto, Angy se ha llevado la victoria con pleno de cinco segundos y ha dejado, como regalo para los espectadores, su talento como cantante. Ha sido una pasada escuchar de su voz un fragmento del temazo de Guns N’Roses. ¡No te quedes con las ganas y dale al play!

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