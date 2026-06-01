Así funciona la crema solar: Marron demuestra su eficacia con luz ultravioleta

Marta Sánchez ha llegado a El Hormiguero con la elegancia y el carisma que la han convertido en una de las artistas más reconocidas de la música española. La cantante ha compartido recuerdos y experiencias en una charla cercana y muy especial.

Tras la entrevista, Marron ha aparecido en el plató dispuesto a demostrar cómo funciona la crema solar. Con una cámara dotada con un filtro de luz ultravioleta, el equipo solar ha mostrado como esta es la que absorbe todo este tipo de espectro lumínico para que no afecte a la piel.

Marta no daba crédito a lo que estaba viendo y Pablo Motos ha aprovechado el 'lienzo' de Gálvez para hacerle un desternillante dibujo en la cabeza. ¡No te lo puedes perder!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas