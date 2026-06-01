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Mejores momentos | 1 de junio

El método de estudio de Javier sorprende en Pasapalabra: “La carrera me la saqué en la cama”

El concursante madrileño ha llegado a revelar esta confidencia tras reconocer que el único deporte que hace es “el sillón-bol”.

El método de estudio de Javier sorprende en Pasapalabra: “La carrera me la saqué en la cama”

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Alberto Mendo
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Con Francisco Cacho participando en Pasapalabra, es inevitable que salga el tema del deporte se cuele en la charla de Roberto Leal con los invitados. Ya en el pasado programa, el meteorólogo comentó cómo el gimnasio le hace de psicólogo. “Voy allí y me limpio un poquito”, subrayó sobre los beneficios de esta rutina para su mente.

“Cultura y culturismo”: Francisco Cacho revela en Pasapalabra cómo el gimnasio le hace de psicólogo

Roberto le ha preguntado esta vez a Javier por el deporte que practica actualmente y su respuesta ha hecho que muchos se sientan identificados: “El sillón-bol”. De forma inesperada, el concursante ha dado pie a confesar un curioso detalle de su método de estudio: “En la cama”, algo que lleva haciendo “toda la vida”.

“La carrera me la saqué en la cama”, ha revelado Javier, suscitando el interés de los invitados y de Roberto. El presentador le ha pedido más detalles. “Tumbado y, a veces, hasta con la radio”, ha comentado el madrileño. Ha aportado más explicaciones sobre por qué le da tan buenos resultados, porque es un método que sigue utilizando para Pasapalabra. ¡Dale al play y descúbrelo!

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