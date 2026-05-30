Jesulín imitará a una mujer la próxima semana: descubre todos los retos de la octava gala de Tu cara me suena

Si os ha sorprendido esta séptima gala de Tu cara me suena… ¡preparaos para la que veremos la semana que viene! La clasificación está más ajustada que nunca y todos quieren demostrar que pueden ganar una gala.

El próximo viernes, María Parrado traerá a un amigo para ser Meghan Trainor & Jhon Legend, Martín Savi imitará a Survivor, Sole Giménez hará de Rosana, J Kbello será Ricky Martin y Leonor Lavado lo dará todo como Patricia Manterola.

Además, Cristina Castaño traerá a su mascota para hacer de Cher, Paula Koops se convertirá en Raye, Aníbal Gómez actuará con un amigo para recrear a Parchís y Jesulín de Ubrique será… ¡Daniela Romo! ¿Qué imitación tenéis más ganas de ver?

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