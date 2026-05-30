Gala 7 | Pulsador
Jesulín imitará a una mujer la próxima semana: descubre todos los retos de la octava gala de Tu cara me suena
Cher, Ricky Martin, Parchís o Raye serán algunos de los artistas imitados en el programa del próximo viernes de Tu cara me suena.
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Si os ha sorprendido esta séptima gala de Tu cara me suena… ¡preparaos para la que veremos la semana que viene! La clasificación está más ajustada que nunca y todos quieren demostrar que pueden ganar una gala.
El próximo viernes, María Parrado traerá a un amigo para ser Meghan Trainor & Jhon Legend, Martín Savi imitará a Survivor, Sole Giménez hará de Rosana, J Kbello será Ricky Martin y Leonor Lavado lo dará todo como Patricia Manterola.
Además, Cristina Castaño traerá a su mascota para hacer de Cher, Paula Koops se convertirá en Raye, Aníbal Gómez actuará con un amigo para recrear a Parchís y Jesulín de Ubrique será… ¡Daniela Romo! ¿Qué imitación tenéis más ganas de ver?
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