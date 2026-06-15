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"No sé cómo tomarme ese comentario": los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a los mensajes de los fans
Los participantes de esta decimotercera edición han podido leer algunos de los comentarios que los seguidores del programa les han dejado en nuestras redes sociales.
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Los concursantes de esta decimotercera edición nos están regalando imitaciones que no dejan indiferente a nadie. Las redes se han incendiado con actuaciones como la de María Parrado como Rosalía o la de J Kbello como Locomía.
Aunque los participantes en su casa han leído muchos mensajes de los seguidores del programa, entre ensayo y ensayo, han leído algunos de los comentarios con nosotros y han contestado a algunos de ellos.
A Cristina Castaño le ha hecho especial ilusión leer que se transmitía a través de la pantalla lo mucho que disfruta sobre el escenario y a Sole Giménez le ha gustado saber que han reconocido el trabajo que tuvo que hacer para imitar a Mari Trini. ¡Descubre todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!
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