"No sé cómo tomarme ese comentario": los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a los mensajes de los fans

Los concursantes de esta decimotercera edición nos están regalando imitaciones que no dejan indiferente a nadie. Las redes se han incendiado con actuaciones como la de María Parrado como Rosalía o la de J Kbello como Locomía.

Aunque los participantes en su casa han leído muchos mensajes de los seguidores del programa, entre ensayo y ensayo, han leído algunos de los comentarios con nosotros y han contestado a algunos de ellos.

A Cristina Castaño le ha hecho especial ilusión leer que se transmitía a través de la pantalla lo mucho que disfruta sobre el escenario y a Sole Giménez le ha gustado saber que han reconocido el trabajo que tuvo que hacer para imitar a Mari Trini. ¡Descubre todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!

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