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"No sé cómo tomarme ese comentario": los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a los mensajes de los fans

Los participantes de esta decimotercera edición han podido leer algunos de los comentarios que los seguidores del programa les han dejado en nuestras redes sociales.

los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a los mensajes de los fans

"No sé cómo tomarme ese comentario": los concursantes de Tu cara me suena reaccionan a los mensajes de los fans

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Los concursantes de esta decimotercera edición nos están regalando imitaciones que no dejan indiferente a nadie. Las redes se han incendiado con actuaciones como la de María Parrado como Rosalía o la de J Kbello como Locomía.

Aunque los participantes en su casa han leído muchos mensajes de los seguidores del programa, entre ensayo y ensayo, han leído algunos de los comentarios con nosotros y han contestado a algunos de ellos.

A Cristina Castaño le ha hecho especial ilusión leer que se transmitía a través de la pantalla lo mucho que disfruta sobre el escenario y a Sole Giménez le ha gustado saber que han reconocido el trabajo que tuvo que hacer para imitar a Mari Trini. ¡Descubre todas sus respuestas dándole al play al vídeo de arriba!

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