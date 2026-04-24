J Kbello viaja a los 90 con Locomía… ¡y monta un espectáculo con ‘Loco Vox’!

J Kbello tocó la gloria en la segunda gala de Tu cara me suena 13 gracias a su imitación de Alex Warren. El gaditano se llevó todos los doces posibles y nos regaló un momento único interpretando el tema ‘Ordinary’.

Para esta tercera gala, el pulsador ha querido que J Kbello demuestre que es bailarín profesional imitando a un grupo que realiza movimientos ‘imposibles’ sobre el escenario: Locomía.

J Kbello ha aparecido en el escenario acompañado de tres de los bailarines del programa para interpretar el tema ‘Loco Vox’ y los cuatro han conseguido mantenernos pegados a la pantalla con sus hipnóticos movimientos.

Chenoa no ha podido evitar bailar y tararear la canción desde su asiento y J Kbello ha puesto, una vez más, al público en pie. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!