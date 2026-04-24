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Gala 3 | Actuación

J Kbello viaja a los 90 con Locomía… ¡y monta un espectáculo con ‘Loco Vox’!

El ganador de la gala pasada nos ha dejado boquiabiertos recreando los movimientos imposibles de este conocido grupo.

J Kbello viaja a los 90 con Locomía… ¡y monta un espectáculo con ‘Loco Vox’!

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Patri Bea
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J Kbello tocó la gloria en la segunda gala de Tu cara me suena 13 gracias a su imitación de Alex Warren. El gaditano se llevó todos los doces posibles y nos regaló un momento único interpretando el tema ‘Ordinary’.

¡Mágico! J Kbello brilla como Alex Warren y su ‘Ordinary’

Para esta tercera gala, el pulsador ha querido que J Kbello demuestre que es bailarín profesional imitando a un grupo que realiza movimientos ‘imposibles’ sobre el escenario: Locomía.

J Kbello ha aparecido en el escenario acompañado de tres de los bailarines del programa para interpretar el tema ‘Loco Vox’ y los cuatro han conseguido mantenernos pegados a la pantalla con sus hipnóticos movimientos.

Chenoa no ha podido evitar bailar y tararear la canción desde su asiento y J Kbello ha puesto, una vez más, al público en pie. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación completa dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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