Confesiones
"Me parece superespecial": esta es la casilla más deseada por los concursantes de Tu cara me suena
Los participantes de esta edición nos han desvelado cuál es su casilla favorita del pulsador. ¡Muchos han coincidido en la misma!
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Los concursantes de la decimotercera edición de Tu cara me suena nos han regalado grandes momentos en las galas que llevamos emitidas y muchos de ellos han sido gracias a las imitaciones que les ha dado el pulsador.
Además, esta temporada han aparecido dos nuevas casillas en el pulsador que nos han dado mucho juego: 'Trae a tu mascota' y 'Pide un deseo'. Ambas han sido nombradas por algunos concursantes como sus favoritas.
J Kbello, Leonor Lavado o Martín Savi nos han confesado que estarían encantados de traer a sus mascotas a plató porque tienen mucho talento y Aníbal Gómez ha propuesto una nueva casilla muy curiosa. ¡Descubre todo lo que nos han contado los participantes en el vídeo de arriba!
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