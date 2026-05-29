¡Qué elegancia! Sole Giménez revive a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’

Sole Giménez tuvo una noche complicada en la pasada gala de Tu cara me suena ya que estaba enferma y tomando antibiótico. Aun así, la cantante protagonizó una más que digna imitación de Mon Laferte.

Para esta séptima gala, el pulsador ha querido que Sole se meta en la piel de una artista que conoce a la perfección y que fue una figura destacada de la música española de la Transición: Mari Trini.

Ya recuperada, Sole Giménez ha pisado con seguridad y elegancia el escenario de Tu cara me suena para interpretar ‘Yo no soy esa’, una canción que el público ha podido tararear con ella.

Con una puesta en escena cargada de teatralidad y gestualidad, Sole Giménez ha conseguido hipnotizarnos y nos ha transportado a los años setenta. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo en el vídeo de arriba!

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