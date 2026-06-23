Soraya Arnelas pierde en La Pista... pero gana a Luis Larrodera para su gira: “Hay una conexión muy chula”

Soraya Arnelas y Luis Larrodera han sido rivales en Pasapalabra, pero más que pique ha habido compañerismo en sus duelos en La Pista. Ya se pudo comprobar en el pasado programa, cuando la cantante se llevó el triunfo pero los dos se pusieron a bailar al ritmo de ‘Las 12’, de Ana Mena y Belinda.

La situación se ha repetido, con un matiz diferente. También ha habido pleno, pero ha sido de Luis. A diferencia de lo que le sucedió la pasada tarde, el comunicador sí ha recordado el título, y eso que le ha puesto suspense cuando ha empezado a tararear sin letra. Soraya ha perdido las esperanzas del rebote cuando su rival ha respondido: “Like a virgin”. ¡Pero ambos se han puesto a tararear juntos!

Su complicidad ha vuelto a ir más allá cuando se han levantado para bailar juntos. “Se pierde con dignidad”, ha comentado Soraya. Lo que Roberto Leal ha destacado ha sido su química: “Ha habido una conexión muy chula”. De hecho, le ha sugerido a la cantante que se lleve a Luis a su gira. ¡Revívelo en el vídeo!