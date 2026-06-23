Impresionante remontada de Javier en AlaZ: se planta con 23 aciertos y lanza un jaque a David

El tercer duelo de AlaZ ha dejado un desenlace intenso que apunta a ser la tónica de la nueva prueba final de Pasapalabra. Tras una gran primera ronda de David, con 22 aciertos, el protagonista ha sido Javier con una remontada espectacular que le ha llevado a situarse uno por encima y con opciones de todo en ambos atriles. Les quedaba tiempo suficiente como para pedir la ayuda de las letras extra.

Javier ha llegado con más segundos acumulados a AlaZ y, por lo tanto, ha sido quien ha elegido el orden de las preguntas: ha dejado a su rival jugando de la Z a la A. Sin embargo, David no ha acusado esta teórica dificultad, con un mejor turno de ocho aciertos tras haber arrancado con uno de siete. De hecho, los marcadores han llegado a reflejar un comprometido 22-12.

Javier ha tirado de veteranía, tranquilidad e inteligencia para irse acercando hasta llegar a dar la vuelta a la situación. De hecho, no ha recurrido a la compra de letra hasta que ya contaba con 23 aciertos, aunque la ayuda no ha logrado aclararle las dos respuestas pendientes y se ha plantado. El jaque ha obligado a David a arriesgar… ¿y empatar? ¡Descubre este frenético final en el vídeo!