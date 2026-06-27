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Primer balance de Javier y David en AlaZ: igualdad total en la nueva prueba final de Pasapalabra

Con dos empates y dos victorias para cada uno, los datos de los primeros duelos demuestran que ambos se han adaptado muy bien al nuevo desafío del concurso.

Primer balance de Javier y David en AlaZ: igualdad total en la nueva prueba final de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ha sido uno de los mayores retos de Javier y David desde que llegaron a Pasapalabra: adaptarse lo más rápidamente posible a las singularidades de AlaZ, la nueva prueba final del programa. Y ambos han demostrado hasta qué punto son buenos concursantes: con duelos al más alto nivel desde el estreno.

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Cumplida la primera semana jugando AlaZ, los datos reflejan una gran igualdad y esto se traduce en aún más emoción y espectáculo gracias a las novedades que ha introducido la prueba. En particular, que los concursantes puedan pedir una letra extra a cambio de perder cinco segundos ha añadido un componente estratégico que ya ha deparado sorpresas.

De momento, el balance es de dos empates, dos victorias para Javier y dos triunfos para David. El barcelonés tuvo el honor de ser el primer ganador de AlaZ y fue en la segunda tarde con esta prueba. De hecho, se quedó a sólo dos respuestas del bote.

David, a dos del bote en AlaZ: con tiempo suficiente para pedir letras, ¿dará la sorpresa?

Al día siguiente, los dos concursantes volvieron a firmar tablas, esta vez con 23 aciertos. El primer triunfo de Javier en AlaZ llegó un programa después, en parte porque su rival comprobó como la ayuda extra puede convertirse en un arma de doble filo.

Las nuevas reglas han deparado finales llenos de suspense en los dos duelos que han cerrado la semana, con una victoria para cada concursante. El jueves, David volvió a quedarse cerca del bote, que roza ya los 700.000 euros. Y el viernes ha deparado quizá el pulso más extremo visto hasta ahora en AlaZ.

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De esta forma, Javier recuperará el color naranja en el próximo programa. No obstante, la nueva prueba final de Pasapalabra ha demostrado que propicia desenlaces impredecibles, estratégicos y adictivos. Hay suspense en cada duelo hasta la última jugada, hasta la última respuesta. De momento, la igualdad es absoluta.

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