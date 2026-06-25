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AlaZ | 25 de junio

David rentabiliza sus letras extra en AlaZ y se lo pone difícil a Javier: ¡a dos del bote de Pasapalabra!

El concursante barcelonés ha dado un golpe sobre la mesa cuando ha firmado una tirada de 15 aciertos, haciendo un uso muy inteligente de las ayudas que permite la prueba.

David rentabiliza sus letras extra en AlaZ y se lo pone difícil a Javier: ¡a dos del bote de Pasapalabra!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Si en el pasado programa la inversión en letras se convirtió en un problema para David, en este nuevo duelo contra Javier en AlaZ ha ocurrido todo lo contrario. El concursante barcelonés ha sabido emplear la ayuda de forma muy inteligente y, además, ha estado brillante durante toda la prueba, a un nivel al que su rival le ha sido imposible llegar.

David, encargado de empezar, tenía muy claro que quería jugar de la A a la Z. Su arranque ha sido discreto, de sólo dos aciertos, pero luego ha arrasado con 15 respuestas consecutivas. En alguna de ellas ha sido fundamental la petición de letra adicional para garantizar dicho acierto y en otra ha dejado ya hecha esta ayuda para más adelante.

Javier ha comprobado que tenía una misión complicada por delante, especialmente con el 22-12 al final de la primera ronda de su rival. El madrileño ha reducido distancias, pero David se lo ha puesto aún más difícil al llegar a 23 aciertos… y con tiempo para pensar bien las dos preguntas que le quedaban para el bote de 682.000 euros. ¡Descubre en el vídeo el emocionante final de este AlaZ!

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