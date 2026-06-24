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AlaZ | 24 de junio

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

Pedir letras ha ‘penalizado’ esta vez al concursante barcelonés, que ha terminado su panel frustrado, con un error y a merced de Javier.

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La posibilidad de pedir letras se ha convertido en un arma de doble filo en AlaZ. De la misma forma que esta ayuda les ha sido útil a los concursantes en los primeros duelos, David ha comprobado cómo su coste puede ser demasiado alto. El barcelonés ha terminado con una frustración, insatisfecho por sus 21 aciertos y a merced de Javier en su enfrentamiento con más suspense hasta ahora en la nueva prueba final de Pasapalabra.

Javier ha llegado con más segundos y ha elegido que fuera David quien compitiera de la Z a la A. Pese a esta decisión estratégica, el cara a cara ha estado muy igualado. Los dos han ido avanzando de forma constante, aunque el barcelonés ha protagonizado tiradas más largas, la mejor con siete aciertos.

El momento más tenso se ha vivido con los marcadores reflejando un empate a 20. David ha arriesgado con la G, para la que ya contaba con la letra adicional, y aun así ha fallado. Sus siguientes decisiones han marcado su propio final: ha perdido el control del tiempo al pedir nuevas ayudas, sólo ha podido arañar un acierto más y otro se le ha quedado en el tintero. “No me ha dado tiempo”, ha explicado con disgusto. Su regreso a la Silla Azul dependía del desenlace de Javier. ¡Descubre en el vídeo cómo termina este AlaZ!

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