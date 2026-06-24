Javier y David destacan la dificultad de AlaZ: "Esperamos minimizar los patinazos y maximizar el disfrute"

Javier y David han sido los protagonistas de un momento histórico en Pasapalabra: el estreno de AlaZ, su nueva prueba final. Como viene repitiendo Roberto Leal al explicar las reglas, a jugar se aprende jugando y los dos concursantes han demostrando su maestría interiorizando de forma ejemplar todas las novedades. "Nos estamos adaptando bien", reconocen, aclarando que es un proceso que están afrontando "con ilusión" pero que necesita "semanitas o meses de rodaje" para llegar a su máximo nivel. Queda de manifiesto su constante autoexigencia, ya que incluso han empatado a 23 en estos primeros duelos.

"Lo veo como un desafío", asegura Javier, que destaca las dificultades de la nueva prueba. Frente a los que creen que tener los huecos de las letras hace el reto más fácil, el madrileño matiza que "ahora sólo cabe una palabra, no valen los sinónimos". David lo corrobora: "Ahora tienes que asegurarte bien y estar más centrado en mirar la pantalla, mientras que antes estabas más centrado en escuchar a Roberto".

Los dos concursantes también comentan la nueva regla de poder pedir una letra adicional como ayuda a cambio de perder cinco segundos. "Hay que valorarlo muy bien a nivel estratégico porque, si no haces muy bien el cálculo, te quedas sin tiempo rápido", explica Javier. David apostilla: "Esperamos minimizar los patinazos y maximizar el disfrute". ¡Descubre en el vídeo estas primeras impresiones sobre AlaZ!