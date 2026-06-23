Aplauso unánime de la crítica para AlaZ, la nueva prueba final de Pasapalabra: "Vibrante y diferente"

Pasapalabra estrenó el pasado viernes AlaZ, su nueva prueba final. Había mucha expectación y eso quedo reflejado en datos: un impresionante 21,9% de cuota de pantalla, su mejor dato desde febrero, y una gran repercusión en las redes sociales, con un alcance de 53 millones de cuentas durante su emisión.

Son cifras y también elogios, los que la crítica ha dedicado al concurso por una prueba final que añade más emoción, más tensión y más espectáculo. Describen a AlaZ como "vibrante y diferente", "mucho más trepidante" y "más definiciones y más estrategia".

Tras este triunfal estreno, la acogida del público se ha confirmado como todo un éxito. ¡No te pierdas Pasapalabra de lunes a viernes a las 20:00 horas!