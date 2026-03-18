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¿ABUSO POLICIAL?

El hermano de Haitam denuncia lo ocurrido en el locutorio de Torremolinos: "Se pueden ver muchísimas negligencias"

Nasser, hermano del joven fallecido tras una intervención policial, asegura que existen pruebas que contradicen la versión oficial y cuestiona la actuación de los agentes.

Imagen del hermano del joven fallecido en Torremolinos

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Mario de Hipólito
Publicado:

El testimonio de Nasser, hermano de Haitam, el joven fallecido en un locutorio de Torremolinos, centra ahora la atención sobre lo ocurrido. En declaraciones a este programa, el familiar ha detallado su versión de los hechos y ha denunciado múltiples negligencias durante la intervención policial que acabó con la vida de su hermano.

Según explica, Haitam entró en el establecimiento visiblemente nervioso para pedir un cargador de móvil, llegando incluso a acceder a la zona del mostrador. "Entiendo que el trabajador se pueda poner nervioso", afirma Nasser. "No es una agresión directa, sino como un agarrón", añade, situando el forcejeo en apenas diez segundos.

"Mi hermano no sabía que estaba encerrado"

Nasser asegura que, tras ese primer momento de tensión, la situación se calmó y Haitam permaneció en el local durante varios minutos sin ser consciente de que no podía salir. "Se queda unos 10 o 15 minutos cargando el móvil", explica.

Además, sostiene que ha podido reconstruir lo ocurrido gracias a los vídeos. "A mí me consta todo lo que pasó, desde que entra hasta que salió en una camilla", afirma.

"He visto muchas mentiras sobre mi hermano"

Nasser también denuncia la difusión de informaciones falsas tras la muerte de Haitam. "He visto en redes muchas mentiras", lamenta, al tiempo que defiende que los antecedentes judiciales del joven, relacionados con conducir sin carnet, son irrelevantes en este caso.

Además, apunta a la actuación policial como uno de los puntos clave a investigar. Según su relato, Haitam recibió varias descargas con pistola táser y llegó a suplicar por su vida antes de quedar inmóvil. La familia considera especialmente grave que, presuntamente, los agentes no informaran a los sanitarios de este uso.

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