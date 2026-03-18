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Mejores Momentos | 18 de marzo

Cornelia cae en el gajo del premio y consigue llevarse uno de los más altos

La concursante del atril amarillo ha sumado el valor del premio a los 375€ conseguidos en el panel.

1_Premio

Cornelia cae en el gajo del premio y consigue llevarse uno de los más altos

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Adrián Moreno
Publicado:

Cornelia ha tenido un comienzo de programa increíble. Ha empezado acertando la primera ‘prueba de velocidad’, aunque con ayuda del ‘RuleVAR’, ya que su acento andaluz ha causado confusión entre los técnicos de La Ruleta de la Suerte.

Además, ha conseguido resolver el primer panel del programa por 375€, una cantidad que ha aumentado aún más gracias a sumarle el valor de uno de los premios mejores valorados: el secador inteligente, con un precio de 450€.

A la concursante andaluza se le había olvidado que contaba con el premio conseguido, pero en cuanto Jorge Fernández se lo ha recordado, no ha dudado en resolver el panel por un total de 825€.

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