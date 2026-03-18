Cornelia se va directa a la final tras ganar 850€ en el ‘panel con bote’

En una tirada que ha decantado su suerte a su favor, tras caer por milímetros en el gajo de 200€ en lugar de en el de la ‘quiebra’, Cornelia ha triplicado el gajo gracias a la repetición de la consonante elegida.

La andaluza ha logrado encontrar la respuesta del panel tras alcanzar los 850€. Una vez más, el presentador Jorge Fernández animaba a la concursante a seguir tirando en busca del bote, a lo que ella se ha negado, ya que no contaba con la ayuda de ningún comodín.

Cornelia ha decidido resolver el panel con la pista: ¿Quién quiere una?, haciendo referencia a este postre, lo que la ha permitido conseguir la primera ola que tanto deseaba el presentador y marcharse a casa con un total de 2.350€.