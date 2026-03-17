Alejandro da vía libre a Javier para que luche por el bote: ¡a sólo dos letras en El Rosco!

Alejandro y Javier han protagonizado su duelo más desigual en El Rosco, fruto de las dudas del concursante más veterano. El de Pinto se ha estancado como nunca al inicio de la prueba y su remontada se ha quedado incompleta, de forma que ha su rival ha podido incluso comprobar con tranquilidad sus opciones de ganar el bote de 262.000 euros.

Javier ha sido el encargado de comenzar la prueba. En los últimos programas, el ¿Dónde Están? ha jugado a su favor, rompiendo la racha anterior, y con los veinte segundos de esa prueba incluso ha logrado contrarrestar el gran pleno de Alejandro en La Pista.

El bloqueo que ha sufrido Alejandro en este duelo lo demuestra un parcial escandaloso: 21-2, cuando Javier ha terminado la primera vuelta. Pasar en cuatro letras empezaba a agobiar al concursante, que ha tenido una buena reacción después con un turno de once aciertos. Sin embargo, cuando estaba ya cerca de su rival, ha cometido un fallo, que se ha convertido en insalvable cuando en el atril de al lado se llegaba a 22 aciertos. La remontada a la desesperada ha sido infructuosa y el aliciente ha sido la lucha de Javier por el bote. ¡No te pierdas este atípico Rosco en el vídeo!