Cristina Medina pone voz a los enfermos de cáncer: “Queremos vivir y no sobrevivir”

Cristina Medina, además de actriz, es superviviente oncológica. A través de su propia experiencia como paciente, comprobó la necesidad de compartir experiencias, resolver dudas y, sobre todo, sentirse acompañado en uno de los momentos más difíciles de la vida. “No me he quedado impasible ante tantísima injusticia y tanto desamparo, sobre todo en el después”, ha afirmado durante su nueva visita a Pasapalabra.

Por eso, Cristina ha puesto los medios para crear una app que conecta a enfermos, supervivientes y acompañantes: “Con la idea de que no nos sintamos solos”. Se llama Oncolomeeting, como la fundación de la que ella misma ejerce como presidenta. La actriz ha contado que cada vez cuenta con más voluntarios, incluyendo entrenadores, psicólogos…, y también entidades colaboradoras que, por ejemplo, facilitan la burocracia. “Porque con los papelotes también hay mucho desamparo y los tiene gratuitos”, ha explicado.

De la misma forma, “cada vez son más los recursos” con los que cuenta la fundación y, por lo tanto, la aplicación gracias a la energía que Cristina le está poniendo al proyecto. En definitiva, se trata de cumplir la premisa con la que la actriz ha concluido su charla con Roberto Leal antes de El Rosco: “Queremos vivir y no sobrevivir”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!