Arrancan las grabaciones de la nueva edición de Tu cara me suena

Cada vez falta menos para que podamos disfrutar del mayor espectáculo de la televisión. La nueva edición de Tu cara me suena ya ha comenzado sus grabaciones y podrá disfrutarse próximamente en el prime time de Antena 3.

En esta nueva edición, Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias y Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado serán los nueve concursantes que nos sorprenderán con sus imitaciones semana a semana.

Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado de Tu cara me suena para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones. Además, esta edición también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

El talent show más visto de la televisión

Tu cara me suena vuelve y lo hace tras una edición histórica. La duodécima temporada del programa, con un 21,7% de share, más de 1,7 millones de espectadores de media y 4,7 millones de espectadores únicos, logró su mejor dato de los últimos ocho años, siendo líder y lo más visto de la noche de los viernes cada semana, estando a grandes distancias de las siguientes opciones. Superó a las siguientes opciones en +14,9 puntos y +10,4 puntos.

El programa se consolidó un año más y fue líder entre todos los públicos, destacando especialmente entre los espectadores de 13 a 24 años con un 25,4% de share y entre los niños de 4 a 12 años, con un 24,2% de cuota de pantalla. Además, cerró la edición con el mejor dato de una Gran Final de las últimas tres temporadas con un espectacular 25,1% de share, 1,9 millones de espectadores de media y 4,6 millones de espectadores únicos en su emisión.