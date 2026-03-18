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Arrancan las grabaciones de la nueva edición de Tu cara me suena

La décimo tercera edición contará con la participación de Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Tu cara me suena arranca las grabaciones de su nueva edición

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Patri Bea
Publicado:

Cada vez falta menos para que podamos disfrutar del mayor espectáculo de la televisión. La nueva edición de Tu cara me suena ya ha comenzado sus grabaciones y podrá disfrutarse próximamente en el prime time de Antena 3.

En esta nueva edición, Manel Fuentes volverá a ser el maestro de ceremonias y Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado serán los nueve concursantes que nos sorprenderán con sus imitaciones semana a semana.

Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado de Tu cara me suena para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones. Además, esta edición también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

El talent show más visto de la televisión

Tu cara me suena vuelve y lo hace tras una edición histórica. La duodécima temporada del programa, con un 21,7% de share, más de 1,7 millones de espectadores de media y 4,7 millones de espectadores únicos, logró su mejor dato de los últimos ocho años, siendo líder y lo más visto de la noche de los viernes cada semana, estando a grandes distancias de las siguientes opciones. Superó a las siguientes opciones en +14,9 puntos y +10,4 puntos.

El programa se consolidó un año más y fue líder entre todos los públicos, destacando especialmente entre los espectadores de 13 a 24 años con un 25,4% de share y entre los niños de 4 a 12 años, con un 24,2% de cuota de pantalla. Además, cerró la edición con el mejor dato de una Gran Final de las últimas tres temporadas con un espectacular 25,1% de share, 1,9 millones de espectadores de media y 4,6 millones de espectadores únicos en su emisión.

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