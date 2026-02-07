¿Por qué conocía Rosa a Earl Morrall? Confiesa cómo recordó la respuesta ganadora

Rosa Rodríguez jamás podrá olvidar a Earl Morrall porque, gracias a éste jugador de fútbol americano, se ha convertido en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. "No pensé que iba a ser el día", asegura sobre si había tenido algún presentimiento antes o durante El Rosco. Sin embargo, vivió la prueba con un nerviosismo creciente, como los espectadores pudieron comprobar.

"Lo tenía mirado hacía tiempo", reconoce Rosa sobre la respuesta que le ha valido un premio de 2.716.000 euros. De hecho, tuvo un pensamiento cuanto Roberto Leal le leyó el enunciado de la M: "Esto me lo tenía que mirar y no me lo llegué a mirar". En esa primera vuelta, ni escuchó el año. Sin embargo, se fue dando cuenta de que podía ser la clave del bote cuando dejó pendiente la V sabiendo que era vitáfono. Y aún más acertó "escampavía" en la segunda ronda. "Me puse a temblar", confiesa.

Al volver a escuchar la pregunta, la coruñesa se da cuenta del año y de que le cuadra. "Fue lo primero que se me vino", explica. A partir de ahí llegaron realmente los nervios porque, pese a sus dos 24 anteriores, nunca se había visto con una posibilidad real de completar El Rosco como ahora. "Tenía una opción que me cuadraba todo", asegura. La respondió... y el resto es historia de Pasapalabra.