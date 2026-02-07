Antena3
Una respuesta de 2.716.000 euros

¿Por qué conocía Rosa a Earl Morrall? Confiesa cómo recordó la respuesta ganadora

La concursante dejó para el final la pregunta sobre el jugador de fútbol americano, consciente de que le encajaba como respuesta pese a que hacía tiempo que no la tenía repasada.

Así vivió Rosa su última letra que la convertía en ganadora de El Rosco: "Lo tenía mirado de hacía tiempo"

Rosa Rodríguez jamás podrá olvidar a Earl Morrall porque, gracias a éste jugador de fútbol americano, se ha convertido en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. "No pensé que iba a ser el día", asegura sobre si había tenido algún presentimiento antes o durante El Rosco. Sin embargo, vivió la prueba con un nerviosismo creciente, como los espectadores pudieron comprobar.

"Lo tenía mirado hacía tiempo", reconoce Rosa sobre la respuesta que le ha valido un premio de 2.716.000 euros. De hecho, tuvo un pensamiento cuanto Roberto Leal le leyó el enunciado de la M: "Esto me lo tenía que mirar y no me lo llegué a mirar". En esa primera vuelta, ni escuchó el año. Sin embargo, se fue dando cuenta de que podía ser la clave del bote cuando dejó pendiente la V sabiendo que era vitáfono. Y aún más acertó "escampavía" en la segunda ronda. "Me puse a temblar", confiesa.

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Al volver a escuchar la pregunta, la coruñesa se da cuenta del año y de que le cuadra. "Fue lo primero que se me vino", explica. A partir de ahí llegaron realmente los nervios porque, pese a sus dos 24 anteriores, nunca se había visto con una posibilidad real de completar El Rosco como ahora. "Tenía una opción que me cuadraba todo", asegura. La respondió... y el resto es historia de Pasapalabra.

Roberto Leal descubre cómo se les da La Pista a Óscar y a Édgar: “Es un homenaje a Rosa y Manu”

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Los ganadores de Pasapalabra dan la bienvenida a Rosa Rodríguez: "Enhorabuena por cómo lo has hecho"

"Te vas a cagar de miedo": el aviso de Joaquín a su familia en el pasaje del terror

Así ha quedado el ranking general tras el quinto programa de El Desafío

