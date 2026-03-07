El lado desconocido de Alejandro, del piano a sus referentes en Pasapalabra: "Mi top-3 es Orestes, Moisés y Rafa"

Alejandro Ruiz es el primer concursante que ha logrado consolidarse en Pasapalabra tras la etapa marcada por Rosa, ganadora del mayor bote en la historia del programa, y por Manu, poseedor del récord de permanencia. El madrileño, que llegó sólo dos programas después de ese hito, ya lleva una veintena de tardes desde que superó su primera Silla Azul, aunque aún considera "increíble" estar en participando.

En esta primera entrevista como concursante de Pasapalabra, Alejandro hace balance de sus primeros días y resume algunos de sus datos imprescindibles. Algunos ya los contó en su presentación y otros son inéditos: es de Pinto, ingeniero geólogo, tiene un Máster en Exploración de recursos minerales e hidrocarburos, y entre sus aficiones destacan la lectura, los videojuegos, Matrix como película preferida... ¡y toca el piano! "Es una de las pasiones que tengo", revela.

Alejandro sigue los pasos de Manu y de Rosa en cuanto a que Pasapalabra es su primera experiencia en concursos y en televisión. Además, aclara cómo fue esa ventolera por la que se presentó: "Aproveché el margen que me dieron los estudios porque no sé cuándo voy a volver a tener la oportunidad de esta aquí, este espacio que me ha dado la vida para poder hacerlo bien".

En cuanto su preparación, comenta que fue desde septiembre, cuanto terminó el máster, pero tampoco "obcecadamente": dos o tres horas al día y viendo muchos programas al día para "ir cogiendo el tranquillo". Además, como ha contado en el programa, ha tenido a su hermano Rodrigo como "entrenador personal de Roscos". Todo ha cambiado desde que se convirtió en concursante porque el estudio ya ocupa todo su tiempo: "Casi no pienso en otra cosa".

En cuanto a nombres propios, el madrileño confiesa quiénes son sus referentes y, al hacerlo, habla de su "top-3": "Orestes, Moisés y Rafa", explicando los motivos en cada caso. Además, siendo espectador, ha aprendido una lección de Manu y de Rosa: "La constancia, la perseverancia y el no cejar en su empeño de conseguir el bote". Hay que recordar que la gallega tardó más de 300 programas en alcanzarlo. ¿Conseguirá emularla con el mismo hito?