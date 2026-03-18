“Ninguno quiere surfear ninguna ola”: Jorge Fernández incita a los concursantes a seguir tirando en busca de la ovación

Primero ha sido Cornelia quien, en un panel anterior, se ha quedado en 475€ sin animarse a seguir tirando en busca de una ola. Ahora ha sido Gonzalo quien se ha quedado en la misma cantidad, resolviendo el panel finalmente.

Tras caer constantemente en el gajo de 50€, el concursante malagueño, que ya había perdido anteriormente grandes cantidades de dinero tras fallar en sus tiradas, ha decidido plantarse sin darle a Jorge Fernández el gusto de realizar una última tirada.

Gonzalo se dispone a jugar el último panel del bote con posibilidades de alcanzar la final, ya que la distancia frente a Cornelia no es tan elevada como la que ambos mantienen sobre Laura, quien solo ha podido resolver un panel de 100€ y una ‘prueba de velocidad’.