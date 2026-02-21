Alejandro, el primer rival a batir en esta nueva etapa de Pasapalabra tras el bote de Rosa

El bote de Rosa resuena con melancolía en el recuerdo de los espectadores de Pasapalabra, y con este hito, una nueva etapa comenzó en el programa. Es un placer agridulce, pues la caída del bote conlleva despedidas de amigos y la llegada de nuevos concursantes.

Tras esa noche histórica en la que Rosa se embolsó 2.716.000 euros, Pasapalabra dio la bienvenida a Óscar y Édgar, aunque este último perdió su lugar en el segundo programa frente a Alejandro, quien se ha establecido como el rival a batir en Pasapalabra.

El madrileño ha cumplido diez programas de Pasapalabra, una cifra nada desdeñable ya que los comienzos son siempre complicados. Desde su llegada, Alejandro ha ido dejando atrás a todos los rivales a los que se ha enfrentado, comenzando con Óscar y siguiendo con Francisco y Adri. Ahora, su nuevo contrincante es Antonio.

Diez programas que, nos confiesa, era el objetivo que se había marcado, y que han hecho que su marcador personal acumule 7.200 euros. ¿Hasta dónde llegará Alejandro? ¿Será el sucesor de Rosa? Es pronto para decirlo, pero en el madrileño tenemos un concursante que está escribiendo su propia historia en Pasapalabra.