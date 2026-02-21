Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Sucesor de Rosa?

Alejandro, el primer rival a batir en esta nueva etapa de Pasapalabra tras el bote de Rosa

El madrileño ha llegado a la decena de programas, una cifra algo alejada a las que nos tienen acostumbrados los grandes de Pasapalabra, pero que lo convierten, hoy por hoy, en el nuevo aspirante a El Rosco.

El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”

Alejandro alcanza la decena de programas

Publicidad

Julián López
Publicado:

El bote de Rosa resuena con melancolía en el recuerdo de los espectadores de Pasapalabra, y con este hito, una nueva etapa comenzó en el programa. Es un placer agridulce, pues la caída del bote conlleva despedidas de amigos y la llegada de nuevos concursantes.

Tras esa noche histórica en la que Rosa se embolsó 2.716.000 euros, Pasapalabra dio la bienvenida a Óscar y Édgar, aunque este último perdió su lugar en el segundo programa frente a Alejandro, quien se ha establecido como el rival a batir en Pasapalabra.

El madrileño ha cumplido diez programas de Pasapalabra, una cifra nada desdeñable ya que los comienzos son siempre complicados. Desde su llegada, Alejandro ha ido dejando atrás a todos los rivales a los que se ha enfrentado, comenzando con Óscar y siguiendo con Francisco y Adri. Ahora, su nuevo contrincante es Antonio.

Diez programas que, nos confiesa, era el objetivo que se había marcado, y que han hecho que su marcador personal acumule 7.200 euros. ¿Hasta dónde llegará Alejandro? ¿Será el sucesor de Rosa? Es pronto para decirlo, pero en el madrileño tenemos un concursante que está escribiendo su propia historia en Pasapalabra.

3-Parecido

¿Leslie Nielsen en Pasapalabra? El increíble parecido de Antonio con el mítico actor de Hollywood

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Los abucheos del público de El Desafío a Juan del Val tras su crítica a José Yélamo

Los abucheos del público de El Desafío a Juan del Val tras su crítica a José Yélamo

El tierno mensaje de Alejandro a su tía abuela, una “fiel seguidora de Pasapalabra a sus 94 años”

Alejandro, el primer rival a batir en esta nueva etapa de Pasapalabra tras el bote de Rosa

El enfado de María José Campanario con el jurado de El Desafío

El enfado de María José Campanario con el jurado de El Desafío: “No me lo esperaba”

La paliza de Joaquín para hacer los mochis, el dulce típico japonés
El miércoles a las 23:00

La paliza de Joaquín para hacer los mochis, el dulce típico japonés

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío
Contenido extra

Jessica Goicoechea, tras ganar la séptima gala de El Desafío: “He pasado muchos nervios y he salido medio grogui”

ECEJ_EC3_INEDITOS_04
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: “La más chivata es mamá” Daniela y Salma se ponen de acuerdo sobre su madre

La familia ha jugado al divertido juego de “¿Quién es más?” mientras comían, despertando las acusaciones de unos a otros.

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar
¡No te resistirás!

Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

La crema pastelera es una de las recetas con más posibilidades, puesto que la puedes añadir a infinidad de tartas y postres. Ahora que hemos visto a Eva Arguiñano prepararla ¡no se te resistirá jamás!

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

Así ha quedado el ranking general tras el séptimo programa de El Desafío

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

“¡Mamá, somos ricos!”: Dani e Iván, dispuestos a cumplir el sueño de su abuela, esta noche en Atrapa un millón

Ordenatriz

El limón, un aliado de limpieza: aprende cómo usarlo contra la cal o las manchas

Publicidad