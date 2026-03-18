Susanna Griso comparte una vivencia sobre el bullying: "Mi hijo se derrumbó"

Han pasado casi seis meses de la muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó en Sevilla tras un caso de acoso escolar. Tras esta terrible tragedia, la familia de la menor presentó una querella contra el colegio donde estudiaba, al considerarles responsables de no haber controlado el presunto acoso escolar que sufría.

Zara y José Manuel, los padres de Sandra, se han sentado en el plató de Espejo Público para explicar cómo se encuentran tras perder a su hija. Zara ha detallado que vivir con la ausencia de su hija es un "aprendizaje diario" porque cada día "aprende a que Sandra no está".

Ambos han afirmado que a su hija "la insultaban por su aspecto físico" y aseguran que, desde el momento en el que Sandra contó a sus padres que sufría acoso, se lo comunican al centro escolar en el que estudiaba.

En dicha entrevista, Zara pedía "que no haya más Sandra, ni más padres de Sandra" y declaraba que "tenemos que hacer algo" para que los casos de acoso escolar no sigan sucediendo. El testimonio de los padres de la menor ha emocionado a Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, y también a los colaboradores.

De hecho, este caso ha provocado que Susanna haya hecho público una situación que vivió con su hijo. Concretamente, la periodista ha contado que "un día, le llamó el director del colegio" de su hijo.

Ha detallado, que en un primer momento, esa llamada le "extraño mucho" porque ni siquiera su hijo "sabía el motivo de la llamada". Posteriormente, el director le indicó que "a un niño" de la clase de su hijo "le llamaron maricón" y su hijo no "hizo nada ni le protegió".

Susanna detalló que su hijo había sido "testigo de esa escena, pero no se había implicado". Cuando ella le contó el contenido de la llamada, su hijo "se derrumbó" y le dijo que había "sido un cobarde".

Finalmente, la presentadora de Espejo Público ha reiterado que el acoso escolar no es un caso puntual, ya que "afecta a todas las clases sociales y es un problema grave en España".

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