El icónico número que Aníbal Gómez nos regaló en Tu cara me suena antes de convertirse en concursante oficial

Aníbal Gómez es uno de los concursantes de la nueva edición de Tu cara me suena. El cómico tratará de sorprender al jurado y al público con sus imitaciones, al igual que sus ocho compañeros: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Esta no será la primera vez que Aníbal se suba al escenario de Tu cara me suena, ya que, en la décima edición, el cómico visitó el programa para acompañar a su amiga Susi Caramelo en una actuación inolvidable.

Los dos se metieron en la piel de Enrique y Ana y protagonizaron una actuación en la que el ‘hula hoop’ era el gran protagonista. Aunque se llevaron todos los cuatro del jurado, sin duda, fue una de las actuaciones más desternillantes de la edición.

Además de cómico, Aníbal es cantante, así que auguramos grandes imitaciones y sorpresas en su participación en la décimo tercera edición de Tu cara me suena. ¡Qué ganas de ver a los nueve concursantes en acción!